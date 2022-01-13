تسجيل نادر لـ هند رستم׃ رشدي أباظة يتميز عمر الشريف بالشكل الشرقي|نوستالجيا

حلت الفنانة هند رستم سابقاً ضيفة من خلال تسجيل صوتى فى أحد برامج ماسبيرو زمان، وروت فيه عن مدى إعجابها بملامح رشدى أباظة الشرقية.

وقالت الفنانة هند رستم، إن رشدي أباظة يختلف عن عمر الشريف ويتميز بالشكل الشرقي، في العين والشكل المصري والبشرة الخمرية والشعر الخشن والشنب.

وأضافت الفنانة هند رستم، أن رشدي أباظة يتميز بالعرق الشرقى مثل “ أنتونى كوين”، قائلة: رشدى أباظة روحه مصرية جداً.

وفى سياق أخر روت الفنانة الراحلة هند رستم، تفاصيل اختطاف صديقتها، حيث إن هناك تجربة قاسية تعرضت لها مارلين مونرو الشرق، والتي كانت فى فترة طفولتها، تحديدا فى شم النسيم.

وقالت هند رستم، عن تلك التجربة، إن عمرها حينها 7 سنوات، ووالدها كان ضابطا يؤدي عمله فى إحدى محافظات الصعيد، وفى يوم شم النسيم دعاه أحد أصدقائه للاحتفال فى عزبته، وذهبت هند رستم مع والدها وخرجت مع أطفال العائلة للعب “استغماية”.

وكان عليها الدور فى اللعبة، وبدأت تبحث عن صديقاتها، وبعدما فتحت عينها، فوجئت أن صديقتها مني اختفت تماما، وبدأت بمناداتها والبحث عنها، أملا أن تجدها، ولكن دون جدوى، واختفت صديقتها تماما.

ورجعت “هند” للمنزل وروت ما حدث للبحث عن صديقتها “منى”، ومرت ساعات عليها وهي تبكي من شدة الخوف والقلق، وفجأة رجع الناس بمنى، بعدما اكتشفوا اصطحاب لص لها لسرقة ذهبها، ومن بعدها قررت هند رستم اللعب مع صديقتها داخل المنزل فقط، وعدم الخروج وحدها لأى سبب من الأسباب.