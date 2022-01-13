التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الأهلي والجونة التي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، سواء من شباب الأهلي الذين حاولوا الانتشار الجيد داخل الملعب والالتزام بمراكزهم أو الجونة الذي حاول التحكم في زمام المباراة، مستغلا غياب العناصر الأساسية للفريق الأحمر واعتماده على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وتمركز اللعب في وسط الملعب ولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى أية خطورة على مرمى الحارسين.

وبدأت خطورة الأهلي على مرمى الجونة تظهر بعد الربع ساعة الأولى من خلال الجبهة اليمنى في ظل مهارة زياد طارق ومعاونة كريم فؤاد الذي هدد دفاع الفريق الساحلي في أكثر من كرة، فيما حاول فريق الجونة اختراق دفاع الأهلي ولكنهم لم يصلوا إلى مرمى شوبير.



وحرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم أكرم توفيق نجم منتخب مصر والفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

وحمل لاعبو الأهلي القميص رقم 25 الذي يرتديه أكرم توفيق أثناء التقاط الصورة التذكارية، دعما لزميلهم المصاب.

ويعود أكرم توفيق بعد غدٍ السبت من الكاميرون، للخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد موعد سفره إلى إحدى الدول الأوروبية لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

في المقابل، يرتدي محمد هاني شارة قيادة الأهلي لأول مرة، في ظل العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر خلال مباراة الجونة.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا على رأسهم ثنائي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بخلاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

واستبعد موسيماني عدة لاعبين لإراحتهم مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، ويسعى بيتسو لاستغلال كأس الرابطة من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب، لاكتشاف وتسويق المميز منهم في الفترة المقبلة.

جاء التشكيل الرسمي للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد نصير - محمد المغربي - محمد هاني.

الوسط: محمد محمود – عبد الرحمن أشرف "مانو" – كريم فؤاد - محمود وحيد.

الهجوم: زياد طارق - حسام حسن - صلاح محسن.

بينما جاء التشكيل الرسمي للجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: عمرو طارق – محمود الجزار – محمد نجيب.

الوسط: نور السيد – أحمد سالم صافي – عمرو بركات – عمرو سعداوي.

الهجوم: خالد قمر – كريم طارق – إسلام محارب.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس إسلام طارق ومحمود الشبراوي وإسلام رشدي وأحمد عامر ومحمد عبد الجواد وناصر ناصر وآلان كيامبادي وإسلام عبد النعيم وحسام غانم.