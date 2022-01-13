عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الأهلي والجونة التي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، سواء من شباب الأهلي الذين حاولوا الانتشار الجيد داخل الملعب والالتزام بمراكزهم أو الجونة الذي حاول التحكم في زمام المباراة، مستغلا غياب العناصر الأساسية للفريق الأحمر واعتماده على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وتمركز اللعب في وسط الملعب ولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى أية خطورة على مرمى الحارسين.

وبدأت خطورة الأهلي على مرمى الجونة تظهر بعد الربع ساعة الأولى من خلال الجبهة اليمنى في ظل مهارة زياد طارق ومعاونة كريم فؤاد الذي هدد دفاع الفريق الساحلي في أكثر من كرة، فيما حاول فريق الجونة اختراق دفاع الأهلي ولكنهم لم يصلوا إلى مرمى شوبير.
 

وحرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم أكرم توفيق نجم منتخب مصر والفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

وحمل لاعبو الأهلي القميص رقم 25 الذي يرتديه أكرم توفيق أثناء التقاط الصورة التذكارية، دعما لزميلهم المصاب.

ويعود أكرم توفيق بعد غدٍ السبت من الكاميرون، للخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد موعد سفره إلى إحدى الدول الأوروبية لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

في المقابل، يرتدي محمد هاني شارة قيادة الأهلي لأول مرة، في ظل العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر خلال مباراة الجونة.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا على رأسهم ثنائي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بخلاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

واستبعد موسيماني عدة لاعبين لإراحتهم مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، ويسعى بيتسو لاستغلال كأس الرابطة من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب، لاكتشاف وتسويق المميز منهم في الفترة المقبلة.

جاء التشكيل الرسمي للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد نصير - محمد المغربي - محمد هاني.

الوسط: محمد محمود – عبد الرحمن أشرف "مانو" – كريم فؤاد - محمود وحيد.

الهجوم: زياد طارق - حسام حسن - صلاح محسن.

بينما جاء التشكيل الرسمي للجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: عمرو طارق – محمود الجزار – محمد نجيب.

الوسط: نور السيد – أحمد سالم صافي – عمرو بركات – عمرو سعداوي.

الهجوم: خالد قمر – كريم طارق – إسلام محارب.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس إسلام طارق ومحمود الشبراوي وإسلام رشدي وأحمد عامر ومحمد عبد الجواد وناصر ناصر وآلان كيامبادي وإسلام عبد النعيم وحسام غانم.

الأهلى الجونة الاهلي والجونة كأس الرابطة لاعبو الاهلي اكرم توفيق

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبد المجيد عبد الله .. اكتشف أعراض وأسباب مرض منيير

مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام من منتدى الشباب 2022

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

دعاء المطر والبرد الشديد الأكثر استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ