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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحن الإنجليزي بدلا منه..حبس طالب هندسة وصديقه في انتحال الصفة بجامعة أسيوط

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ضبط طالب بإعدادي كلية هندسة يدعى "ع.ج.م" قام بانتحال صفة صديقه "ر.ص.ع" الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية وذلك من أجل أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية  بدلاً عنه .

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وصرح رئيس جامعة أسيوط أنه تم اكتشاف الأمر داخل اللجنة وتم إبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح طالب الهندسة خلال التحقيق أن صديقه طلب منه أداء إمتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً منه  وذلك لمستواه الجيد فى اللغة الإنجليزية ، هذا وتم إحالة الأمر للنيابة العامة التى أمرت بحبس الطالبين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.

أسيوط جامعة اسيوط امتحانات جامعة أسيوط كلية الهندسة كلية التربية الرياضية ضبط طالب انتحال صفة

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