أمن قومي.. السيسي عن الأوضاع في السودان: مصر داعمة للأشقاء هناك ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سياسة مصر ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الدول والأوضاع في السودان تحتاج إلى توافق سياسي هناك بين كل القوى كي يكون هناك مخرج للأزمة المتواجدة .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في لقاء مع الصحفيين والمراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، :" السودان تمثل أمن قومي لمصر واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا ".



وتابع الرئيس السيسي:" الاستقرار يأتي بالتوافق السياسي وليس بأي شكل آخر"، مضيفا:" حديث مصر دائما هو دعم الأشقاء في المنطقة العربية ودعم الأمن والاستقرار والحوار السياسي بين كافة القوى في السودان ".

وأكمل الرئيس السيسي:" مصر داعمة لكل الأشقاء في السودان والحوار بينهم والاتفاق بينهم على خارطة طريق للوصول إلى انتخابات تعبر عن الشعب السوداني ".

