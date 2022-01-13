وزيرة البيئة: وضع جدول أعمال مؤتمر المناخ بمصر الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف سيزور مصر الأسبوع القادم لمناقشة وضع جدول أعمال مؤتمر المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال جلسة مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، فى حضور الرئيس السيسي، إن مؤتمر الأطراف سيناقش كل الأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وتابعت: أن هناك 3 أولويات سيركز عليها مؤتمر المناخ، أهماها بحث التمويل.

وتابعت ياسمين فؤاد، أن القطاعين الخاص والعام وكذلك الخبراء سيحضرون بمؤتمر الأطراف وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.