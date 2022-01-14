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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادي القصة يناقش وضع «الصحافة الثقافية» في مركز طلعت حرب.. غدًا

صدى البلد

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك غدا السبت 15 يناير.

تبدأ الفعاليات في الثالثة عصرا مع "جولة الفنون" ومحاضرة حول أحد روافد الفنون مقدمة لشباب المركز مع عرض تقديمي للتوضيح. 

يعقبها في الساعة الرابعة، افتتاح معرض لنتاج أنشطة ورش شهر سبتمبر التي أقامها المركز في مجالات الفنون التشكيلية وغيرها.

مشهد ثقافي

وبعد افتتاح المعرض تأتي ندوة جديدة لنادي القصة بعنوان "هل تفتقد الصحافة الثقافية العدالة"، وحوار حول دور الصحافة الثقافية في الارتقاء بالمشهد الثقافي بشكل عام، وتأثير ظهور الميديا على الصحافة الأدبية والثقافية، وغيرها من الموضوعات. 

يشارك في الندوة الكاتب نبيل عبد الحميد رئيس نادي القصة، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي رئيس تحرير أخبار الأدب، الكاتب ماهر حسن نائب رئيس تحرير المصري اليوم، الكاتب عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، الكاتب محسن عبد العزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف العام على ملحق الجمعة، الكاتب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، الكاتب د.سيد نجم أمين صندوق النادي، ويدير الندوة الكاتب محمد القصبي.

مركز طلعت حرب الثقافي السيدة نفسية صندوق التنمية الثقافية الصحافة الثقافية الثقافة

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