مصطفى خاطر يشوق الجمهور لفيلم تماسيح النيل

روج الفنان مصطفى خاطر عن لفيلمه الجديد تماسيح النيل، المقرر طرحه في السينما، يوم 26 من شهر يناير الجاري، ضمن الأعمال التي تعرض مع بداية السنة الجديدة.



ونشر خاطر عبر حسابه على إنستجرام أفيش الفيلم، وكتب: “بسم الله توكلنا علي الله فيلم #تماسيح_النيل، ابتداءا من يوم ٢٦ يناير بجميع دور العرض”.



الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.



وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل، خلال رحلة نيلية حيث تحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب النيلي، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

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