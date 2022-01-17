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رئيس التحرير
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أخبار البلد

العناني: خطة عمل للنهوض بالقطاع السياحي والعاملين به

وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار دكتور خالد العنانى

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الـ ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي من المقرر استضافتها أواخر مارس المقبل.

 

وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ ٤٧ لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الـ ٤٨ للجنة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزراء السياحة العرب الأعضاء باللجنة.  

 

وخلال اللقاء تم مناقشة وتبادل العديد من الآراء والرؤى، وإعداد خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع السياحي والعاملين به خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا. 


وحضر الاجتماع اليوم السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي وزير السياحة والآثار لكل من الشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

 

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان شارك في الاجتماع الـ ٤٧ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط والذي شهد أجندة حافلة بالموضوعات الهامة، والتي من شأنها العمل على دعم تعافي قطاع السياحة بدول المنطقة والفرص المستقبلية وتسريع معدلات تدفق السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وزير السياحة والاثار مصر منظمة السياحة العالمية للاجتماع ال ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط الدكتور خالد العناني

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