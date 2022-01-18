فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

تتصدر الفنانة ياسمين صبرى تريند جوجل لليوم الثالث على التوالى بعد تصريحاتها المثيرة للجدل فى دردشة عبر تويتر من خلال Space .

أبرز تصريحات ياسمين صبري

وقالت ياسمين صبرى : الكون ده عبارة عن مينيو وأنت اللي بتختار لنفسك ومحدش بيفرض عليك حاجة، فكر بنفسك واحسبها ثم توكل على الله واختار.. أنت لما بتحب حاجة الكون كله بيتسخر لك، وكل حاجة بتحبك لما أنت تبدأ تحب نفسك الأول.

وأضافت ياسمين صبرى : لما تطلب من ربنا الكبير اطلب كتير، احنا نستاهل نكون في مكان أفضل، ونستحق كل حاجة حلوة في الدنيا، طبعًا لازم نسعى ونحلم، لأن اللي مبيحلمش دا شخص ميت وكنت طفلة لا تملك كل ما تحلم به، كنت بتمنى أملك ملابس وأحذية جميلة، وقتها تخيلت ودربت عقلي الباطن على التخيل ده دون أن أدري، وعندما كبرت الأمر تطور معي وأصبحت بدرب نفسي على تخيل أحلامي وطموحاتي الأكبر.

لليوم الثالث.. ياسمين صبرى: أنا بورط نفسي في أشياء بتهيني

وأوضحت ياسمين صبرى : "كنت أنتمى لطبقة متوسطة ، وقد درست فى فترة من حياتى فى إحدى المدارس الحكومية ، وكنت أذهب إلى تمرين السباحة مشياً على الأقدام، وحينها كنت أتخيل أننى أملك أجمل الأشياء فى الدنيا، سواء من ملابس أو شقة فاخرة أو سيارة وكل مرحلة هتوصل لها هيكبر حلمك معاك، أحببت نفسي جدًا، ولهذا مختلطش بأشخاص ملهمش لازمة، كنت بشوف أني أستحق الأفضل، وأقول كيف أسعى للأفضل وأنا بورط نفسي في أشياء بتهين نفسي وتقلل من شأنها.

وأشارت ياسمين صبرى : “كنت على يقين أننى أستحق ذلك، وأننى شخصية محظوظة ، فقد كان خيالى آنذاك نحو المستقبل، وحين كنت أصل الى مرحلة كنت أحلم بالمرحلة التى تلايها”.

وأضافت ياسمين صبري فى حديثها قائلة: "كنت بحب نفسي، بمعنى أننى لا أتواجد فى مكان ليس منه فائدة، أو اقوم بفعل يقلل من شأنى ، فكنت أصنع لنفسى شكل أحب أن يرانى الناس فيه.

وقدّمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبري فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

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