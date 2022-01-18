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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقدر بمليون دولار.. ممثلة شهيرة تتعرض لسرقة مجوهراتها والسطو على منزلها

لوري لو فلينالي
لوري لو فلينالي

تعرضت  الفنانة الشهيرة والمنتجة الأمريكية لوري لو فلينالي الي السطو مسلح وسرقة اموال ومجوهرات قدرت قيمتها بحوالي مليون دولار على بيتها .

 

وقد سجلت كاميرات المراقبة المثبته علي مداخل ومخارج المنزل حيث تبين اللصوص اثناء دخولهم وخروجهم من المنزل وبحوزتهم صندوق المجوهرات الخاص بالنجمة كما سجلت انهم كانوا يرتدون الملابس السوداء ويغطون وجوههم باقنعة تخفي ملامحهم.

 

 

البداية كانت بلاغ من جانب الفنانة والمنتجة الامريكية لوري لو فلينالي السلطات المعنية في بلادها تفيد تعرض منزلها الكائن في ولاية لوس انجلوس لحادث سطو كبير واقتحام مسلح وسرقة مجوهراتها واوالها التي تقدر قيمتها بمليون دولار امريكي حيث التقطت كاميرات المراقبة بمنزل الممثلة وزوجها " موسيمو جيانولي "  لحظة اقتحام اللصوص وتحطيم نافذة غرفة النوم وهم يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجوههم، وتسللهم إلى الخارج بصندوق المجوهرات.

 

ووفقًا لموقع TMZ فإن مدبرة المنزل هي من اكتشفت عملية السرقة بينما كان الزوجان وقتها خارج المنزل، كما لم تكن أي من بنتيهما بيلا (23 عامًا) وأوليفيا (22 عامًا) بالمنزل وقد الحادثة , ويعتقد محققي الشرطة أن السرقة نفذتها عصابة مجرمين من أمريكا الجنوبية، وهي مجموعات من اللصوص تنشط في تنفيذ عمليات سرقة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة والهرب خلال وقت قصير إلى خارج البلاد قبل أن وقوعهم في أيدي السلطات.

 

وذكر مصدر مقرب من العائلة لمجلة "US Weekly إن الحادثة هي الصدمة الثانية للممثلة في الأسبوع الماضي بعدما أعربت عن حزنها البالغ لوفاة زميلها بوب ساجيت، شريكها في بطولة المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير "Full House"، الذي توفي عن عمر 65 عامًا , وقالت عارضة الأزياء السابقة في بيان بعد اعلان الوفاة: "لا تستطيع الكلمات أن توصف مدى شعوري بالأسى على رحيله، بوب كان أكثر من صديق بالنسبة لي ولعائلتي، سأفتقد قلبه الطيب وسرعة بديهته، شكراً لك على كل الذكريات الرائعة والضحك".

الفنانة الشهيرة لوري لو فلينالي سرقة اموال سطو مسلح مجوهرات

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