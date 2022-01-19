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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تحذر من نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن تحذر من نشر
واشنطن تحذر من نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة قلقة بشأن مشروع إصلاح دستوري في بيلاروسيا، من شأنه أن يسمح بنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وأضافت المسئولة التي طلبت عدم ذكر اسمها، حسب وكالة "فرانس برس"، أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية التي أعلنتها مينسك، "تذهب إلى ما هو أبعد من المعتاد" ويمكن أن تؤشر إلى وجود عسكري دائم لروسيا في الجمهورية السوفييتية السابقة التي ظلت أحد أقرب حلفاء موسكو.

وتوجهت قوات عسكرية روسية إلى بيلاروسيا، بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الاثنين، أن البلدين سيجريان مناورات عسكرية مشتركة الشهر المقبل.

وتابعت المسئولة الأمريكية "التوقيت جدير بالملاحظة، وبالطبع يثير مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار المناورات العسكرية المشتركة بهدف شن هجوم محتمل ضد أوكرانيا".

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وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة على دستور بيلاروسيا في استفتاء مقرر الشهر المقبل قد يسمح للوجود العسكري الروسي بأن يصبح دائما.

واعتبر البيت الأبيض الثلاثاء، أن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا، يمكن أن يحدث في "أي وقت"، محذرا من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا فسيتم فرض "عواقب اقتصادية وخيمة".

وألقت ساكي باللوم على الرئيس الروسي قائلة إن "الرئيس بوتين هو من تسبب بهذه الأزمة"، وأضافت: "هناك مسار دبلوماسي للمضي قدما.. نأمل بالتأكيد أن يسلكوا هذا المسار، وهناك مسار آخر. الأمر متروك للروس لتحديد المسار الذي سيسلكونه وستكون العواقب وخيمة إذا لم يسلكوا المسار الدبلوماسي".

من جانبه، يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسفر إلى كييف لإجراء محادثات في هذا الشأن الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيري لافروف على "أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات".

بيلاروسيا روسيا أسلحة نووية روسية واشنطن الولايات المتحدة أوكرانيا

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