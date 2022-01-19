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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عارضة أزياء وممثلة.. وفاة النجمة إيفيت ميميو عن عمر يناهز 80 عاما

النجمة إيفيت ميميو
النجمة إيفيت ميميو

توفيت النجمة العالمية إيفيت ميميو، منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما. 

وذكرت الصحيفة "نيويورك بوست" ،اليوم الأربعاء، أن "ميميو" ولدت في 8 يناير عام 1942 لأم مكسيكية وأب فرنسي في "هوليوود" وهي ممثلة مسرحية وممثلة أفلام وممثلة تلفزيونية وعارضة أمريكية، مؤكدة أنها تمتعت بشعبية كبيرة خلال فترة الستينات قبل أن تتجوه إلى التلفزيون، موضحة أنها كانت تحب إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء والصحافة.

إيفيت ميميو

بداية إيفيت ميميو

وتعد الفنانة إيفيت ميميو إحدى النجمات فى فترة الستينات حيث قدمت عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخها الفنى. 

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ولدت إيفيت ميميو فى 8 يناير 1942 في هوليوود، كاليفورنيا الأب الفرنسي والأم المكسيكية بدات حياتة عارضة الازياء دخلت مجال السينمائي عام 1958 شاركت عديد من افلام المتنوعة منها فيلم The Time Machine (1960) فيلم 1960 Where the Boys Are فيلم1962 Light in the Piazza فيلم The Black Hole (1979 فيلم 1972 Skyjacked فيلم1965 Joy in the Morning فيلم Devil Dog: The Hound of Hell عام 1978 فيلم 1977 Snowbeast. 

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