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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبكة نجوم الرابعة تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسودان رقميا

صدى البلد

حصلت شبكة نجوم الرابعة على حقوق البث  الرقمي لمباراة اليوم بين مصر والسودان ضمن بطولة كاس الامم الافريقية .

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدر بستة نقاط، من فوز على غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح فى الجولة الأولى، وسبقه الخسارة أمام النسور الخضراء بنفس النتيجة فى الجولة الأولى، فيما يأتى فى المركز الثالث غينيا بيساو وبنفس الرصيد يتذيل  السودان ترتيب المجموعة

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

ليفربول يدعم صلاح

حرص نادى ليفربول الإنجليزى على دعم ومساندة جناح الفريق المهاجم المصرى محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطنى، فى ثالث مباريات الفراعنة أمام السودان اليوم الأربعاء، بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون والمستمرة حتى 6 فبراير المقبل.


ونشر حساب نادى ليفربول عبر موقع توتير تغريدة جاء فيها، "نتمنى التوفيق للملك المصري محمد صلاح فى مباراته الثالثة اليوم مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية2021

شبكة نجوم الرابعة مصر والسودان كأس الأمم الافريقية كارلوس كيروش كيروش منتخب السودان بطولة كأس أمم أفريقيا محمد صلاح

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شبكة نجوم الرابعة تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسودان رقميا

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