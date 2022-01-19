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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم .. صور

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا له من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انسجرام”.

 

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور مرتديا شورت مع سويت شيرت باللون الأسود، أثناء استعراض لياقته البدنية بعمل عدد من التمارين المختلفة على أجهزة متنوعة داخل الجيم.

 

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصور، كاتبًا: “هكذا صار صباحي”.

 

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وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن تعاون جديد يجمعه بمؤدي الراب أبو الأنوار، ونشر مجموعة صور من الكواليس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب الفيشاوي معلقا من خلال الصور: (فيشاوي × ابو الانوار + ليل بابا هنولعها .. هتاية جديدة قريبة ).
 

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

 

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