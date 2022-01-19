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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "كابوس" شبكة 5G.. شركات الطيران حول العالم تلغي رحلاتها إلى أمريكا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألغت شركات الطيران العالمية أو أعادت تنظيم عشرات الرحلات الجوية إلي الولايات المتحدة، حيث أثار بدء تشغيل شبكة الهاتف المحمول 5G في الولايات المتحدة، الذي وصفه أحد طياري الخطوط الجوية بـ '"كابوس"، مخاوف كبيرة لدي شركات الطيران.

وجاء قرار شركتين لاسلكيتين أمريكيتين بتأجيل تشغيل أبراج الاتصالات الجديدة بالقرب من المطارات الرئيسية، بعد احتجاجات من شركات الطيران بشأن احتمال حدوث تدخل، بعد فوات الأوان لتجنب سلسلة من الإلغاءات اليوم الأربعاء.

قالت شركات الطيران في جميع أنحاء آسيا والعديد من الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا إنها ألغت بعض الرحلات الجوية أو غيرت الطرازات، مع حدوث الكثير من الاضطرابات الأولية التي أصابت طائرة بوينج 777.

بدأت طيران الإمارات في دبي، أكبر مستخدم لطائرة بوينج ميني جامبو ، عددًا كبيرًا من عمليات الإلغاء أو تغيير الطائرات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قائلة إنها ستعلق تسعة خطوط جوية أمريكية.

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قال رئيس شركة الطيران المخضرم تيم كلارك لشبكة CNN إن الشركة لم تكن على علم بمدى المشكلة حتى أمس الثلاثاء، ووصفها بأنها "واحدة من أكثر الحلقات انحرافًا وغير مسؤولة تمامًا".

يتوج هذا الاضطراب نزاعًا استمر لأسابيع بين شركات الطيران وشركات الاتصالات حول سرعة نشر خدمات الهاتف المحمول 5G في الولايات المتحدة، والذي انعكس في التوترات بين المنظمين في الصناعات الحساسة اقتصاديًا.

وحذرت شركات الطيران الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية، من أن الترددات وقوة الإرسال التي يتم نشرها في الولايات المتحدة يمكن أن تتداخل مع قراءات الارتفاع الدقيقة اللازمة للهبوط في ظروف الطقس السيئ على بعض الطائرات.

ويقول المنظمون الأوروبيون إنه لم يتم العثور على مخاطر في أي مكان آخر.

اتفقت كبري شركات الاتصالات في أمريكا، أمس الثلاثاء، على تأخير تشغيل 5G بالقرب المطارات الرئيسية لكنها تمضي قدما في نشر الولايات المتحدة على نطاق أوسع يوم الأربعاء للخدمات المصممة لخدمة عشرات الملايين من الناس.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بدأت إدارة الطيران الفيدرالية، في تحديث التوجيهات المتعلقة بالمطارات ونماذج الطائرات التي ستتأثر، في خطوة من المتوقع أن تقلل بشكل كبير من تأثير ما يقرب من 1500 إشعار بشأن قيود 5G التي أصدرتها الجهة المنظمة سابقًا.

ومع ذلك، فقد تم إلغاء أو تعديل عشرات الرحلات الجوية، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات النقل الأوروبية لمسافات طويلة بنحو 2٪.

وقال طيار يعمل في شركة طيران أوروبية كبرى "التأجيل في اللحظة الأخيرة حدث بعد فوات الأوان لمنع إرسال الطواقم لرحلة (العودة) اليوم. لقد جعلها مجرد كابوس".

وألغت شركات طيران في الهند واليابان والإمارات، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى وجهات أمريكية بعد خطة لتشغيل شبكات الجيل الخامس "5G".

وأعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أمريكية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وأوضح أنه تم "تعليق معظم رحلاتنا للوجهات الأمريكية.. لم نعلق الرحلات إلى لوس أنجلوس ونيويورك".

عبر البيت الأبيض، أمس الثلاثاء عن رغبته بالتوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.

حذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

أمريكا الولايات المتحدة لوس أنجلوس شركات الطيران الهند اليابان الامارات

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