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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحذيرات من أمطار وطقس سيئ خلال اليومين المقبلين

حالة الطقس مصر
حالة الطقس مصر

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية والرى، بيانا بـ توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة على مصر.

وتعرضت عدة محافظات، الموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.

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محافظة الشرقية 


ففى محافظة الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم بكافة الشوارع والطرق الرئيسيه لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية ومراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها.


وشدد المحافظ على استمرار بذل الجهود وانتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، مؤكدا استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب الطقس السيئ تساقط الامطار سوء الأحوال الجوية مركز التنبؤ بالأمطار

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