رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد: دخول الطلاب الامتحانات بكارت التطعيم.. وإجراءات احترازية مشددة داخل اللجان ..شاهد

تواصل كليات جامعة بنها من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي حرصت إدارة الجامعة على توفيرها والتأكيد عليها حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

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من ناحية أخرى، واصل الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ونوابه جولاتهما التفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة والتى بدأت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى.

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويوزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي



وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها خلال لقائه بـ " صدى البلد " إن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات ، مؤكدا على انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الإمتحانات.



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه يتم عمل جولات مستمرة لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات خلال أعمال الامتحانات ، بالاضافة إلى متابعة دخول الطلاب بكارت التطعيم.



من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع لقائه لـ " صدى البلد " انه تم توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات ، مؤكداً على الانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة داخل اللجان وارتداء الطلاب الماسك الطبى ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.



وأكد نائب رئيس الجامعة أنه يتم إجراء اختبارات في بعض الكليات مثل القطاع الصحي و الكليات ذات الأعداد المنخفضة بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



يذكر أن جامعة بنها قد أعلنت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة وتم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الامتحانات ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

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