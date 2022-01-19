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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المالية الموحد الأبرز.. 3 مشاريع قوانين و5طلبات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي علي 3 مشاريع قوانين ومناقشة 5 طلبات مناقشة عامة الأسبوع المقبل. 

 

طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من:

1- العضو مجدي ملك و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.
2-العضو جيهان البيومي و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.
3-العضو نشوى الشريف وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.
4- العضو عاطف المغاوري وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.
5 - العضو آيات الحداد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.


و يشهد المجلس الاحد أخذ الرأي النهائي على:

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
2) مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
3) مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.


ويناقش عدد من  تقارير اللجان:


1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.


و يشهد الاثنين مناقشة تقارير اللجان:


1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ترشيد استهلاك المياه الصناعة المصرية وزير المالية مجلس النواب شركة الاتحاد العربى للنقل البري لجنة السياحة والطيران

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