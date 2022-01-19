الأهلي يوافق على احتراف عصام الطيار في الدوري الألماني

وافق النادي الأهلي على احتراف عصام الطيار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد، في نادى ليبزج الألماني، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاءت موافقة النادي الأهلي في ظل رغبة اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، ليصبح أول حارس مرمى مصري يحترف في الدوري الألماني، وأيضًا لاستكمال دراسته الجامعية بدولة ألمانيا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في شهر يونيو القادم.

ويملك الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي حاليًّا حارسي مرمي دوليين ومتميزين، وهما عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد، لذلك وافق النادي على انتقال الطيار للدوري الألماني ومنحه فرصة الاحتراف الخارجي.

ويأتي قرار الأهلي بالموافقة على احتراف الطيار ضمن إطار استراتيجية النادي في الموافقة على خروج العناصر الواعدة في مختلف الألعاب لخوض تجارب الاحتراف في الأندية الأوروبية، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات بما يعود بالنفع على النادي مستقبلًا، وعلى تقدم الرياضة المصرية بصفة عامة.