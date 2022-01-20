تزامنا مع بداية الموجة الخامسة من كورونا.. نصائح ضرورية لـ العزل المنزلي

تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا وبالأخص المتحور الجديد أوميكرون الذي يعد سريع الأنتشار، ونتيجة تهاون الكثير من الأشخاص في إتباع الإجراءات الإحترازية و ارتداء الكمامة أصبحت الأعداد في زيادة مستمرة.

قدم الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، بعض النصائح التي يجب إتباعها خلال الإصابة ـ بفيروس كورونا في فترة العزل المنزل .



تعليمات العزل المنزلي أثناء الإصابة بـ فيروس كورونا



-النوم ليلآ لمده لاتقل عن ٧ ساعات ، ويفضل النوم لمده ساعه عصرآ

- تجنب النوم طوال اليوم

-تجنب المجهود البدني العنيف

-الحرص على الحركه والمشي بشكل بسيط وغير مجهد داخل نطاق غرفه العزل أو في إطار المنزل مع تقليل الإختلاط مع باقي أفراد الأسرة و الحرص على إرتداء الكمامه في حال تعامله معهم قدر المستطاع ، ولا نلجأ لعزل الأفراد بعضهم عن بعض في حالة إصابتهم في توقيت واحد بشرط تشابة الأعراض وشدة الإصابة.

- تهويه المنزل جيدآ وإستنشاقه للهواء من خلال نافذه أو بلكونه .

- التعرض للشمس لمدة نصف ساعة صباحآ مبكرآ وعصرآ مع تدفئة الصدر جيدآ

- النظام الغذائي لمصابي العزل المنزلي.

شرب كميات كبيرة من المياة قدر الإستطاعة.

شرب كميات كبيرة من السوائل الدافئة قدر الإستطاعة.

الحفاظ على تناول الثلاث وجبات

تجنب السكريات

تجنب المسبكات والإعتماد على الأطعمة الخفيفه ( بزيوت فقط) وليس بالضرورة المسلوق.

الإكثار من الفاكهة والخضروات.

تناول النشويات بكميات متوسطة.

الإعتماد على البروتين المشوي أو المسلوق.

تجنب الأطعمة التي قد تسبب إزدياد حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية .

تخصيص جميع المتعلقات الشخصيه للمصاب وعدم مشاركتها مع باقي أفراد الأسره بما في ذلك غسل ملابسه بمفردها وتنظيف دوره المياه بالكلور بعد إستخدام المصاب لها.

