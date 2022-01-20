مبروك عطية: من تسبب في انتحار ابنته أو ابنه بسبب اجبارهم على الزواج يعد قاتلا خطأ

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن من تسبب في انتحار ابن أ وابنه بسبب اجبارهم على الزواج يعد قاتلا خطأ .

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" أنه في يوم جاء رقية وام كلثوم ابنتي رسول الله مطلقتين من ابني ابو لهب فضمهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا لا تخافا ولاتحزنا وابدلهما الله بسيدنا عثمان بن عفان.



قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.

