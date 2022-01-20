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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يشكل لجنة لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين بأسيوط ويوجه بسرعة إعادة تأهيله

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شكل الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير  عام الشئون القانونية و الشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط ، لبحث أسباب الحريق الذي أصاب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ، و سرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي ، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه .

واندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بـ مسجد الشيخ علم الدين الرباط، في مدينة منفلوط؛ ما أسفر عن احتراق محتوياته.

 

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة، بنشوب حريق هائل في مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف الأمن، إلى موقع الحادث، وتجري محاولات السيطرة على النيران.

 

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