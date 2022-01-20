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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار محدود من Morgan Plus Four احتفالا بمرور 60 عاما على انتصار لومان.. صور

إصدار محدود من Morgan
إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على

كشفت شركة Morgan النقاب عن سيارة Plus Four LM62 محدودة الإنتاج للاحتفال بمرور 60 عاماً على فوزها في سباق 24 ساعة الشهير "لومان" والذي يقام سنوياً في فرنسا عام 1962، حيث تعتمد السيارة الجديدة على نفس طراز السيارة الأصلية التي فازت بفئة 2.0 لتر في سباق 24 ساعة الشهير في عام 1962.

إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على انتصار لومان

يأتي محرك Plus Four LM62  بنفس المواصفات الفنية لطراز Plus Four الأصلي، كما احترمت تغييرات التصميم الجديدة السيارة الفائزة بالسباق، والتي حملت لوحة أرقام TOK 258.

تتلقى كل سيارة من سيارات Plus Four LM62 طلاء خارجي أخضر داكن مع لون أحمر ومجموعة ملصقات LM62 خاصة برقم 29 دائري باللون الأبيض، وفاصل وعادم رياضي باللون الأسود، ولأول مرة في Plus Four، تم تجهيز LM62 بسطح صلب أبيض، وهي ميزة تعود أيضاً للسيارة الفائزة في Le Mans.

إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على انتصار لومان

تشمل الميزات الأخرى المستوحاة من السباق شارة LM62 في الجزء الخلفي من السيارة، وعجلات مطلية باللون الفضي، وأضواء كاشفة للقيادة، وغطاء تعبئة وقود.

ومن الداخل تتلقى كل سيارة LM62 لوحة معدنية تعرض رقم بنائها، كساء أبواب من جلد السرج الأسود، وحصائر مطاطية من الساتان، ولوحة عدادات من الخشب البني ومقاعد جلدية سوداء مدفأة.

إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على انتصار لومان

قال ستيف موريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Morgan، "يحتل Morgan Plus Four الفائز سباق Le Mansعام 1962 مكانة خاصة في قلوب عشاق Morgan وموظفيها ومالكيها في جميع أنحاء العالم".

إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على انتصار لومان

"لقد كانت واحدة من أعظم إنجازات مورغان في رياضة السيارات، حيث قطعت السيارة أكثر من 2200 ميل بمتوسط ​​سرعة تشغيل يقارب 94 ميلاً في الساعة، وانتصرت على منافسينا الأكبر والأكثر تمويلاً في ذلك الوقت.

إصدار محدود من Morgan Plus Four أحتفالاً بمرور 60 عاماً على انتصار لومان
Morgan Plus Four LM62 لومان فرنسا Oppo 5G السيارة LM62

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