لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة| صور

تأتي سيارة هوراكان ستيراتو الجديدة المنتظرة من الصانع الايطالي لامبورجيني بمفهوم جديد وقوة هائلة على تحدي ومجابهة التضاريس والصعاب يظنها البعض سيارة بمفهوم SUV مثل لامبورجيني اوروس ولكنها مختلفة كلياً، وجاءت فكرة السيارة الخارقة الأكثر ميلًا إلى المغامرة في يونيو 2019 مع الكشف عن محرك وسطي ومفهوم لجميع التضاريس يتميز بتصميم مكتنز مشابهة لسيارة هوركان العادية ولكن مع نظام تعليق مرتفع، وإذا حكمنا من خلال هذه المجموعة الجديدة من لقطات التجسس، يبدو أن نسخة الإنتاج ستأتي في وقت لاحق من هذا العام.

لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة

ووعدت لامبورجيني بالكشف عن أربعة منتجات هذا العام، حيث انها مع تقاعد Aventador أخيراً، فهذا يعني أننا سنشهد تحديثات لـ Huracan و Urus في عام 2022، وقد يكون هناك أيضاً حدث خاص للشركة ستكشف فيه اخر تحديثاتها، ولكن هناك احتمالات ان السيارة الجديدة ستأتي في الأشهر الـ 12 القادمة.

في أرض العجائب الشتوية ، من الواضح أن النموذج الأولي لديه خلوص أرضي أكثر سخاء ويجب أن يكون من الآمن افتراض أن مركبة الاختبار بها إعداد AWD.

لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة

تشمل الميزات الأخرى غير العادية لسيارات لامبورجيني هوراكان ستيراتو الجديدة لوحة الانزلاق الأمامية وقضبان السقف، وشريط الإضاءة LED المثبت على صندوق السيارة، وتستضيف الفتحات الموجودة في الخلف نظام عادم مزدوج للحفاظ على عمل سعة 5.2 لترات التي يتم سحبها بشكل طبيعي في درجات حرارة مثالية، ويلاحظ وجود ملاقط المكابح غير المتطابقة حيث من المحتمل أن يكون لنسخة الإنتاج نفس اللون لكلا المحورين.

لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة

يفتقد النموذج الأولي لكسوة الجسم السميكة لمفهوم Sterrato مع أقواس العجلات المكبرة حيث سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لنسخة الإنتاج أن تحتوي على رفارف مثبتة بمسامير، ومن الجدير بالذكر أن سيارة العرض بها مسارات بعرض 40 مم وبارتفاع 47 ملم (1.85 بوصة) للحصول على زوايا اقتراب وانطلاق أفضل، وعجلات بقياس 20 بوصة ملفوفة بإطارات لحمية، قام المهندسون بمعايرة نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) وناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي السبع سرعات والقابض المزدوج للعمل بشكل أفضل على الطرق الوعرة.

لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة

عندما تم الكشف عن مفهوم Sterrato الذي يستمد تصميمه من طراز هوركان، لم تقل لامبورجيني أي شيء عن نسخة إنتاجية محتملة ولكنها ذكرت أنها قامت ببناء نموذج أولي وظيفي بعد أيام قليلة، وقال كبير المسؤولين الفنيين ماوريتسيو ريجياني إن الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة يمكنها صنع السيارة بل وتحقيق ربح جيد ومضى في ذكر أنها ستحتوي على أجزاء ثلاثية الأبعاد مصنوعة من مادة تركيبية خفيفة الوزن جديدة مثبتة بمسامير على الجسم.

لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة خارقة جديدة تتحدى التضاريس الوعرة

تشير الشائعات إلى أن سيارة Sterrato المحتملة ستقتصر على ما بين 500 إلى 1000 سيارة بسعر 240.000 يورو تقريبًا.

لن تكون لامبورجيني الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الوحيدة من مجموعة فولكس فاجن الواسعة التي تسير على الطرق الوعرة حيث تقترب بورشه من الكشف عن مشتق لــ "سفاري" من طراز 911.