"البطولة بدأت الآن".. أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على السودان

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تأهل الفراعنة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في تصريحات إعلامية بعد اللقاء:"كأس الأمم الأفريقية بدأت الآن، حيث كل شيء للفائز ولا شيء للخاسر، نريد أن نفوز بخماسية في المباراة المقبلة".

وتنتظر مصر بطل المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون، من أجل خوض تحدي ثمن النهائي والعبور إلى دور الثمانية.

وأضاف كيروش :"الآن العمل الحقيقي بدأ، كان من المفترض أن نسجل خمسة أهداف في مرمى السودان، لقد لعبوا بنفس الطريقة طوال المباراة، كرات طولية وهجمات مرتدة فقط".

وتابع كارلوس :"على الجمهور المصري أن يثق في اللاعبين، لقد لعبوا 90 دقيقة أمام السودان بتركيز كبير، لكن مرحلة المجموعات كانت مجرد إحماء لما هو قادم".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد الفوز علي السودان بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الـ3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 35 عن طريق محمد عبدالمنعم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية.