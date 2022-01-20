لا يفسد ولا تنتهي صلاحيته.. فوائد مذهلة للبن النوق ..تعرف عليها

واحدة من المهن التي يختص بها أهل حلايب وشلاتين في جنوب شرق مصر، وهي مهنة لاقت رواجا كبيرا بعد اكتشاف فوائد لبن النوق ومعالجته لأمراض عدة، كما يعتبر اللبن مشروب ذو أهمية يساعد على تطهير المعدة، وهو لبن يُشرب طازج دون تسخينه على النار، وهو لبن لا يفسد ولا تنتهي صلاحيته في الأصل يتحول إلى رايب أو لبن حامض مع طول الاحتفاظ به، يستخدمه السكان في وجبة الأوتم "العصيدة"، وهي عبارة عن دقيق يضاف إليه ماء ثم يقلب على النار لفترة.

فوائده تزداد في مواسم المطر

يقول الحسن عثمان موظف من أبناء حلايب وشلاتين إن "لبن الجمال " يباع في زجاجات مياه معدنية تتفاوت أسعارها بحسب مواسم الجفاف والمطر، وحاليا تبلغ قيمة اللتر والنصف 30جنيها، كما يمكنك أن تشرب اللبن في المركز ذاته إن شئت.

تبقى قيمة اللبن وفائدته الأكبر مواسم المطر مع غذاء النوق على نباتات وثمار الوديان الطبية في الأصل مما يضيف للألبان قيمة إضافية تزيد من فائدته.

حلايب شلاتين ابورما تتمنى لكم صباحًا طيبًا.

فوائد لـ«لبن الإبل»

الشيخ شاذلى بشير عمر شيخ مشايخ العبابدة يقول أن لبن الجمال يحرص كل أطباء القوافل الطبية التى تأتى الى الجنوب على تناوله حيث أكدوا لنا انه يحتوي على كميات هائلة من الفوسفور التي تساعد على تعزيز المناعة ويساعد فى الحد من كميات السكر الموجودة في الجسم بالنسبة لمرضى السكر ى كما يلعب لبن الإبل دورًا مهمًا في حماية القلب والأوعية الدموية ويساعد لبن الإبل في معالجة فيروس سي، وهو من الفيروسات الخطيرة التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان بصورة كبيرة كذلك يحتوي لبن الإبل على العديد من الفيتامينات التي تحمي الجسم من الفيروسات والجراثيم التي تطارده باستمرار ويساعد فى الحد من الإسهال والاضطرابات المعوية.

الطبلية

وتابع عمر أن لبن الابل يباع فى مكان يسمى طبلية وهو عبارة عن كشك خشبي، وهو من المشاريع الصغيرة في حلايب وشلاتين، يباع فيه لبن الإبل وعسل النحل الجبلي وسمن الماعز وسلع أخرى ، والطبلية هي مكان لبيع المنتجات الخاصة بقبائل المنطقة بداية من الجَبنة و أدواتها و لبن الإبل و سمن الماعز و أكياس الفحم و بعض الأعشاب الجبلية و البن الحبشي و بعض المنتجات السودانية وتنتشر الطلبيات في أسواق المثلث لما تحققه من أرباح تضمن حياة مقبولة لشاب يبدأ للتو حياته يستطيع من خلالها التوسع لاحقًا .