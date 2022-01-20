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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: سفينة حربية أمريكية أبحرت بالمياه الإقليمية دون إذن

السفينة الأمريكية
السفينة الأمريكية

أعلن الجيش الصيني، اليوم الخميس، أن قواته حذرت سفينة حربية أمريكية دخلت المياه بالقرب من جزر باراسيل في البحر الجنوبي، في أحدث تصعيد للتوترات في الممر المائي المتنازع عليه.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف الجيش الصيني في بيان، أن السفينة يو إس إس بينفولد أبحرت "بشكل غير قانوني" ودون إذن في المياه الإقليمية الصينية، منتهكة بذلك سيادة البلاد، لافتًا إلى القوات البحرية والجوية لبكين تعقبت هذه المدمرة.

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وأشار البيان "نطالب رسميا الجانب الأمريكي بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، وإلا فأنه سيتحمل العواقب الوخيمة لأحداث غير متوقعة".

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة بينفولد "أكدت الحقوق والحريات الملاحية في محيط جزيرة باراسيل، بما يتفق مع القانون الدولي".

وتقوم الولايات المتحدة بشكل متكرر بما تسميه "مهام حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي لتحدي المطالبات الإقليمية الصينية.

وأنشأت الصين مواقع عسكرية على الجزر الاصطناعية في المياه، والتي تمر عبر ممرات الشحن الحيوية وتحتوي أيضًا على حقول غاز ومناطق صيد غنية.

لكن يصبح بحر الصين الجنوبي أحد بؤر التوتر العديدة في العلاقة بين بكين وواشنطن، حيث ترفض الأخيرة ما تسميه المطالبات الإقليمية غير القانونية من قبل بكين.

الصين أمريكا الجيش الصيني جزر باراسيل بكين بحر الصين الجنوبي

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