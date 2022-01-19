الصين:اكتشاف ما يزيد على 105 مليارات متر مكعب من الغاز الصخري

أعلنت الشركة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك) أكبر شركة لتكرير النفط في الصين، عن اكتشاف ما يزيد عن 105 مليارات متر مكعب من الغاز الصخري في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين.

وقال المسؤولون عن حقل جيانغهان النفطي التابع للشركة - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إن البئر الاستكشافي دخل حيز التشغيل التجريبي لمدة 20 يوما، حيث ظل حجم إنتاجه اليومي من الغاز الصخري مستقرا، مشيرين إلى أن الغاز الصخري يتألف من غاز الميثان بشكل رئيسي، ويعتبر أحد موارد الطاقة النظيفة والجديدة .

وأكد المسؤولون أن من الصعب استكشاف وتطوير الغاز الصخري في المنطقة؛ بسبب عمق دفنه الكبير والظروف المعقدة لضغط القشرة الأرضية.

ويعد البئر المكتشف، الثاني الذي يتمتع بإنتاج مستقر، فيما أنتج البئر الأول الذي دخل حيز الاستخدام في المنطقة أكثر من 20 مليون متر مكعب من الغاز الصخري.