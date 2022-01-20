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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يحفز الجمهور للجولة الثانية مع منتخب مصر

محمد النني
محمد النني

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

 

وظهر محمد الننى فى الصور من مباراة امس بين مصر و السودان مما اثار اعجاب الجمهور و علق قائلا:" في الجولة التالية " .

 

قرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حظر حضور أي وسيلة إعلامية لتدريبات المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد حسم التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في الفوز على السودان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية وحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الأمم الإفريقية.

وجاء قرار كيروش بحظر حضور أي وسيلة إعلامية لتدريبات المنتخب في الكاميرون في ظل رغبته في فرض حالة من التركيز الكامل داخل المنتخب من أجل تحضير أفضل إعداد ممكن للفترة المقبلة من الأمم الإفريقية

محمد النني منتخب مصر التواصل الاجتماعي السودان انستجرام كأس الأمم الافريقية

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