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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة البرلمان تناقش مشروع قانون المجلس المصري للتخصصات الصحية..بعد غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بعد غدا الأحد والإثنين  والثلاثاء المقبلين.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان من المقرر أن تناقش خلال اجتماعاتها مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية المقدم من الحكومة ومشروع القانون الذي تقدمت به بشأن الهيئة المصرية للتخصصات الصحية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن اللجنة ستعقد جلسة استماع حول مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية بحضور عمداء الطب ومنظمات المجتمع المدنى.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة ، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية الحكومة الهيئة المصرية للتخصصات الصحية المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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