انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل سجن أعضاء داعش بسوريا

أفادت وكالة الانباء السورية، سانا، اليوم الخميس، بانفجار سيارتان مفخختان عند مداخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة السورية، والتي يسيطر عليه القوات الكردية ويضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش".

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن سيارتين مفخختين انفجرتا على التوالي عند بوابات سجن الثانوية الصناعية تلى ذلك سماع إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب لإرهابيي تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت سانا إن الطيران الحربي التابع للاحتلال الأمريكي حلق بكثافة في أجواء الحسكة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق السجن وتم إطلاق قنابل مضيئة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية بالقرب من السجن أن السيارتين المفخختين استهدفتا الجهة الغربية للسجن بهدف إحداث ثغرة في أسواره وبواباته لتمكين إرهابيي “داعش” من الهروب.