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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة من الصحة للمواطنين: اللي عنده أعراض برد يتعامل على أنه مصاب بكورونا

مصاب بكورونا
مصاب بكورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية. 

وناشد “حسام عبد الغفار” المواطنين خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خالد ميري في برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد بضرورة الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وحول إصابة الأطفال قال المتحدث باسم وزارة الصحة: «كورونا يصيب كل المراحل العمرية، لكن كعادة الموجات السابقة تكون شدة الإصابة مع المراحل السنية الصغيرة أقل»، مؤكدا أن تحليل بي سي آر يكشف مدى الإصابة بمتحور أوميكرون.

أعراض أوميكرون والفارق بين المتحور ونزلات البرد


وأشار إلى أن أعراض متحور أوميكرون أقل شدة من الدلتا، لكن في حالة عدم التلقيح قد تستدعي الحالة دخول المصاب إلى المستشفى، موضحا أن أعراض أوميكرون الشائعة تتمثل في الصداع والرشح وصعوبة في البلع وآلام الحلق والإعياء، بينما الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والنادرة تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق.


ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة إلى المواطنين قائلا «اللي عنده أعراض برد يتعامل احترازيا على أنه مصاب بكورونا بالعزل المنزلي مع التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات، والخروج من العزل عقب 5 أيام بشرط ارتداء الكمامة».


وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على التباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، متوقعا استمرار الموجة الحالة لمدة 3 أو4 أسابيع.
 

الصحة كورونا اصابات كورونا اوميكرون نزلات البرد الإجراءات الاحترازية

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