فتحي مبروك يوجه نصيحه لـ كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

يعتقد فتحي مبروك نجم ومدرب الأهلي السابق، أن أداء المنتخب أمام السودان كان سريعًا إلى حد ما مقارنة بمباراة نيجيريا وغينيا بيساو، ويحتاج أن يكون الأداء جماعي ومنظم لأنه يميل إلى الفردية.



وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية ETC: "الجماهير غير راضية عن الأداء رغم الصعود لدور ١٦ ببطولة أمم افريقيا ويجب أن يرتقي الأداء باسم مصر".



وواصل مبروك: "اتمنى في دور ال١٦ أن يستفيد كيروش فنيًا من دور المجموعات ويحاول يوظف الامكانيات التي تساعده في الصعود لدور ال٨".



وختم: "لا يمكن تقييم اللاعبين لأنه لم يظهر أي لاعب حتى الآن بالمنتخب باستثناء الشناوي لأن الجميع يؤدون دورهم حسب توظيف المدير الفني".