حسني عبد ربه : المنتخب يفتقد الثقة وكيروش ظلم تريزيجيه

أكد حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية والمنتخب السابق أن المنتخب حاليا يفتقد ل الثقه وهو ما يؤثر سلبا على الأداء داخل الملعب مشددا أن الثقة كانت كلمه السر وراء تتويج المنتخب بكاس أمم افريقيا ٣ مرات متتالية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب كان يمنح اللاعبين الثقة في كل مرة يتم تسديدها مشددا أن حسن شحاته كان يمنح لاعبيه الثقه حتي لو سددوا علي المدرجات.

وتابع أن محمد النني نجم ارسنال مظلوم في المنتخب وعليه ضغط كبير وهو ما يؤثر عليه.

وأكمل أن كارولوس كيروش المدير الفني للمنتخب ظلم تريزيحيه بمشاركته عقب عودته من اصابة طويلة.

واكمل أن مباراة كوت ديفوار صعبة ويجب التركيز بها جيدا مشددا أن الأفضل هو بدء المباراة ب زيزو.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر امام السنغال بعد تحيل إبراهيم سعيد

خسر منتخب مصر الوطنى يوم الاحد 20 يناير 2002 امام منتخب السنغال بهدف دون رد في الجولة الاولي من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس الامم الافريقية الثالثة و العشرين و التي أقيمت في مالي.

المباراة أقيمت علي ستاد موديبو كيتا (المؤدب بخيت) بالعاصمة باماكو و حضرها جمهور يقدر بعشرين ألف متفرج في ظل تحكيم مغربي تحت قيادة محمد القزاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد لامين دياتا في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.

جاء هدفه الوحيد قبل سبع دقائق من نهاية المباراه عن طريق رأسية لامين دياتا مستغلا الخروج الخاطئ لعصام الحضري الذي دافع عن شباك مصر للمرة الاولي في بطولات الامم...

غير أنه عاد لينقذ انفرادا أسطوريا من الحاج ضيوف الفتي الذهبي لمنتخب أسود التيرانجا.

الهزيمه وضعت لاعبي المدرب محمود الجوهري في مأزق خاصة بعد ترحيل ابراهيم سعيد من مقر اقامة الفريق قبل يوم من اللقاء واستدعاء المخضرم حسام حسن العائد من رحلة علاجيه.

وجاءت تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

عصام الحضري / ياسر رضوان / عبد الظاهر السقا / هاني سعيد / محمد عمارة / محمد بركات / هاني رمزي / احمد حسن / طارق السعيد / خالد بيبو / احمد حسام