برشلونه يودع كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة أمام اتليتك بيلباو

ودع فريق برشلونة بطوله كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 عقب الهزيمة امام فريق أتلتيك بيلباو بنتيجه 3 - 2 في الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.



احرز هدف أتلتيك بيلباوالأول إيكر مونياين في الدقيقة الثانية المباراة بينما أحرز فيران توريس هدف التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 20

واحرز إينيجو مارتينيز الهدف الثاني لاتلتيك فى الدقيقة 86 وتعادل بيدرى للبارسا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع

و احرز إيكر مونياين هدف أتلتيك بيلباو الثالث والتأهل لدور ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 105.

وتاهل ريال مدري لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه امام مضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2 - 1