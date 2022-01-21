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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لم يعط روسيا الضوء الأخضر لشن غزو محدود لأوكرانيا

بايدن
بايدن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يعط روسيا بتصريحاته الأخيرة "الضوء الأخضر" لشن "غزو محدود" لأوكرانيا.

وقالت ساكي في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الخميس، إن "هذا لا يعكس على الإطلاق نوايانا، إنه لا يمثل قطعا الرسالة التي نحاول نحن، وبالدرجة الأولى الرئيس، توجيهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس أشارت ساكي إلى أن إدارة بايدن لا تستثني أيا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا كرد فعل على الهجوم المحتمل من قبل روسيا على أوكرانيا

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ولفتت مع ذلك إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني للينكن، سيبحث مع فريق الأمن القومي لبلاده الخطوات المقبلة بعد العودة من جنيف حيث يجري الجمعة محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وأكدت ساكي في هذا السياق أنها لا تستطيع حاليا قول أي شيء حول اتصال محتمل جديد بين بايدن وبوتين.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال بايدن، في وقت سابق من الخميس، إن "غزوا محدودا لأوكرانيا من قبل روسيا" قد يؤدي إلى رد فعل أقل شدة من قبل الناتو، الأمر الذي أثار انتقادات من السلطات في كييف.

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