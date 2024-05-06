عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللجنة التنسيقية لملف التصالح ببني سويف تناقش الإجراءات النهائية لبدء تطبيق القانون

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لـ محافظة بني سويف ، اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لملف التصالح على مخالفات البناء، لمناقشة ومراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل اللجان المنوطة بتلقي ومراجعة ملفات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

يأتي ذلك في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باتخاذ كافة الاستعدادات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، وبدء تلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية السبع، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم

محافظ بني سويف يستعرض التقرير الربع سنوي لجهود المشاركة المجتمعية بقرى حياة كريمة


حضر الاجتماع، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، محمد سيد مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد مرسي مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندسة مها أبو بكر مدير تراخيص البناء وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.

وناقش الاجتماع جميع الإجراءات  اللازمة وتقديم التيسيرات  للمواطنين، وذلك من خلال اللجان الفنية المختصة، حيث تم الاتفاق على تشكيل 2 لجنة فنية بكل مركز لتلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، بجانب 3 لجان لتلقي التظلمات على مستوى المحافظة وتضم هذه اللجان أعضاء من المهندسين والمتخصصين ، بما في ذلك لجان الأمانة الفنية ولجنة تضم أعضاء من المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بني سويف بشم النسيم غنيم محافظ بنى سويف قانون التصالح الجديد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ملفات التصالح ملف التصالح مستوى المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة بمحليات بني سويف لبدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

تبدأ الأربعاء.. ننشر خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة

9 أيام متواصلة.. إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص| اعرف هتبتدي إمتى

خطف واغتصاب وهتك عرض.. محاكمة عاجلة للمتهم بقتـ ل الطفلة جانيت

حماس: أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات بمهب الريح

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

داخل خيمة نزوح.. طالب فلسطيني يناقش رسالة ماجستير بغزة يثير السوشيال ميديا

فيديو

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ