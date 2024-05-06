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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إجازة الجونة.. تامر هجرس يعود إلى جوازة توكسيك

تامر هجرس
تامر هجرس

بعد قضاء أجازته في الجونة، عاد الفنان تامر هجرس لإستكمال تصوير دوره بفيلم " جوازة توكسيك" بمنطقة سوما باى بالغردقة.

وعن الشخصية التي يجسدها خلال العمل قال :" أقوم بدور ملياردير يعيش بالغردقة، لديه ابنة ستتزوج من ابن الفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث".

يستكمل:" المفارقة الكوميدية ستحدث ها هنا بسبب أن عائله بيومي فؤاد متحفظة جداً، بينما عائلتي منفتحة للغاية، مما يُسبب العديد من المواقف المضحكة، وهناك دويتو كوميدي فيما بيني و بين بيومي فؤاد خلال أحداث العمل".

وأكد الفنان تامر هجرس أنه قد اوشك على الإنتهاء من تصوير الفيلم، ويتبقى له نحو عشرة ايام تصوير فقط، بعدها سيتم إجراء مراحل المونتاج الخاصة بالعمل تمهيداً لعرضه..

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة تامر هجرس، ليلى علوي، بيومي فؤاد، و من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

الفنان تامر هجرس الفنان بيومي فؤاد تامر هجرس جوازة توكسيك فيلم جوازة توكسيك ليلى علوي

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