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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بالمتابعة المستمرة والدقيقة للأنشطة الدعوية والقرآنية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية صباح اليوم الاثنين 6/ 5/ 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور قيادات الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف في إطار سعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية. 

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات 

وفي كلمته رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور جميعًا داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف خلال شهر رمضان الكريم ، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.

وأكد وزير الأوقاف أنه يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال. 

مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًّا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

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ووجه وزير الأوقاف خلال الاجتماع بالتوسع في عمل المقارئ النموذجية من خلال الوصول بها إلى ثلاثين مقرأة نموذجية لعمل ختمة قرآنية أسبوعية، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بالقراء والأئمة الذين تم إيفادهم خلال شهر رمضان الماضي في عقد المقارئ النموذجية، وتنظيم المجالس الحديثية، مع ضرورة التغطية الجغرافية الكاملة لأنشطة وفعاليات الأوقاف على مستوى المناطق والمحافظات، وبخاصة البرنامج الصيفي للطفل.

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