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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون لإدارة الزمالك: "مفيش بديل" لفرجاني ساسي في الزمالك

صدى البلد

 

علم "بوكس تو بوكس" بتفاصيل حديث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع  المشرف العام على فريق الكرة عقب مباراة فاركو اليوم.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: “أكد كارتيرون للمشرف أنه يواجه مشكلة فنية كبيرة بسبب عدم وجود بديل لفرجاني ساسي في الفريق منذ رحيله وأن الأمر يمثل مشكلة فنية في الفريق”.


وتابع شبانة: “قام كارتيرون بتجربة الثلاثي محمود عبد العزيز وروقا وإسلام جابر لكن الثلاثي لم يقدموا المستوى المنتظر”.


وأوضح: “طلب كارتيرون من مشرف الكرة بالتعاقد مع إثنين لاعبين جدد في مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل وأن يكونوا سوبر والتجهيز للصفقتين من الآن”.

 

أحمد سليمان يعلن رسميا عن قائمته الانتخابية لنادي الزمالك

 

أعلن اللواء  أحمد سليمان المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك على القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة.

وضمت القائمة العديد من الأسماء الزملكاويه والتي تضم القائمة كلا من :

هشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وهاني شكري على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن مصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج ومصطفى بدوي و الحسيني سمير و مصطفى سيف العماري و العضوية تحت السن الثنائي ومحمد طارق و سامح الخوانكي.

 

وحرصت قائمة أحمد سليمان علي  إطلاق شعار "زمالك جديد ..زمالك زامورا" على القائمة الانتخابية التي ستخوض الانتخابات خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر إقامة انتخابات نادي الزمالك يوم 11 فبراير المقبل ، وستقام انتخابات الزمالك علي يوم واحد طبقا للائحة الاسترشادية.

محمود عبد العزيز الزمالك فرجاني ساسي كارتيرون ادارة نادي الزمالك احمد سليمان

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