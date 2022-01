نشرة الفن.. تعافي زوجة يوسف الشريف من كورونا وبكاء أديل بعد تأجيل حفلاتها وإليسا ترتدي "الفروة" في موسم الرياض

1/21/2022 8:01:00 AM

الجمعة 21/يناير/2022 - 08:01 ص 1/21/2022 8:01:00 AM

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها شفاء زوجة يوسف الشريف من فيروس كورونا، وتأجيل حفلات أديل في لاس فيجاس، وإليسا تقدم حفلها بموسم الرياض رغم البرد القارس وتفاصيل ارتباط آنا كندريك وبيل هادر.

أعلنت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، بعد حوالي 10 أيام من إعلان مرضها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

أعلنت المغنية البريطانية أديل تأجيل حفلاتها التي كانت مقررا من قبل إقامتها على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزر بالاس يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الفترة 21 يناير حتى 6 أبريل 2022.

أحيت الفنانة إليسا مساء الخميس حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض رغم الأجواء الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة.

كشفت مواقع الفن الأجنبية عن وجود علاقة عاطفية بين الممثلة آنا كندريك والكوميديان بيل هادر منذ أكثر من عام سرا، بعيدا عن كاميرات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 77، بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية.

طرحت شركة أمازون الفيديو الدعائي الأول لمسلسل The Lord of the Rings المقرر عرضه على منصتها يوم 2 سبتمبر المقبل في حوالي 240 دولة.

نشرت الفنانة نيرمين الفقي فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “شارع 9” ظهرت فيه ترقص وتغني مع مخرج العمل وذلك عبر حسابها بتطبيق انستجرام.