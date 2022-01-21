نشرة الفن.. تعافي زوجة يوسف الشريف من كورونا وبكاء أديل بعد تأجيل حفلاتها وإليسا ترتدي "الفروة" في موسم الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها شفاء زوجة يوسف الشريف من فيروس كورونا، وتأجيل حفلات أديل في لاس فيجاس، وإليسا تقدم حفلها بموسم الرياض رغم البرد القارس وتفاصيل ارتباط آنا كندريك وبيل هادر.
"تحاليلي كانت وحشة".. تعافي إنجي علاء زوجة يوسف الشريف من فيروس كورونا
أعلنت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، بعد حوالي 10 أيام من إعلان مرضها عبر حسابها على موقع فيسبوك.
أديل تتأسف باكية في فيديو جديد وتعلن تأجيل حفلاتها في لاس فيجاس
أعلنت المغنية البريطانية أديل تأجيل حفلاتها التي كانت مقررا من قبل إقامتها على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزر بالاس يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الفترة 21 يناير حتى 6 أبريل 2022.
رداء السعوديين لتحمل البرد القارس.. إليسا ترتدي "الفروة" في حفلها بموسم الرياض
أحيت الفنانة إليسا مساء الخميس حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض رغم الأجواء الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة.
تفاصيل ارتباط آنا كندريك وبيل هادر سرا منذ عام
كشفت مواقع الفن الأجنبية عن وجود علاقة عاطفية بين الممثلة آنا كندريك والكوميديان بيل هادر منذ أكثر من عام سرا، بعيدا عن كاميرات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
نبيلة عبيد دخلت الفن بدون علم أهلها وهذا الفيلم شهادة ميلادها في السينما.. ولماذا غيرت مهنتها بسبب سمير صبري
تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 77، بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية.
موعد عرض مسلسل The Lord of the Rings على منصة أمازون برايم
طرحت شركة أمازون الفيديو الدعائي الأول لمسلسل The Lord of the Rings المقرر عرضه على منصتها يوم 2 سبتمبر المقبل في حوالي 240 دولة.
رقص ومرح في شارع 9.. نيرمين الفقي تنشر فيديو من كواليس مسلسلها الجديد
نشرت الفنانة نيرمين الفقي فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “شارع 9” ظهرت فيه ترقص وتغني مع مخرج العمل وذلك عبر حسابها بتطبيق انستجرام.