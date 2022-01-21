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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها

نبيلة عبيد دخلت الفن بدون علم أهلها وهذا الفيلم شهادة ميلادها في السينما.. ولماذا غيرت مهنتها بسبب سمير صبري

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 77، بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية. 

شكلت نبيلة عبيد ثنائيات فنية مع العديد من النجوم وحققت معهم نجاحات سينمائية كبرى أبرزها الفنان محمود عبد العزيز في "العذراء والشعر الأبيض"، ونور الشريف في "الشيطان يعظ"، وأحمد زكي في "الراقصة والطبال" ويوسف شعبان في "حارة برجوان" و"الآخر" مع محمود حميدة وغيرهم من أعمالها الشهيرة. 

نبيلة عبيد وبداياتها الفنية 

نبيلة عبيد 

كانت حياة نبيلة عبيد مليئة بالمغامرات التي بدأت مع دخولها عالم الفن بدون علم أهلها، بعدما تعرفت على المخرج عاطف سالم أثناء دراستها في الجامعة وعرض عليها العمل في فيلم "مفيش تفاهم"، الذي شاركت به بدون علم أهلها عام 1961. 

تخوفت نبيلة عبيد من رفض أسرتها عملها في مجال التمثيل، ولكن بعد وساطة من أقاربها وافقت أسرتها على دخولها الفن والمجال الذي حققت به نجاحات كبرى في حياتها.

قدمت نبيلة عبيد كوال مشوارها أكثر من 100 عمل تتركز معظمها في السينما، إلى جانب أعمالها التلفزيونية الشهيرة التي كان منها العمة نور وسجن الزوجية وآخرها مسلسل سكر زيادة. 

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نبيلة عبيد ورابعة العدوية 

تعتبر الفنانة نبيلة عبيد فيلم "رابعة العدوية" شهادة ميلادها السينمائية التي وضعتها في صدارة نجمات جيلها، وأبرز مواهبها التمثيلية، وقالت في لقاءات تلفزيونية إن له معها ذكريات كثيرة. 

وقالت نبيلة عبيد إنها تعلمت في هذا الفيلم مخارج الألفاظ الصحيحة وطريقة الإلقاء السليمة، والآداء التمثيلي الجيد رغم عدم إدراكها في البداية لهذه المهمة الكبرى، وكان حجم الشخصية لوجه جديد يحمل من الذكريات والمسئولية ما لا يمكن نسيانه.

نبيلة عبيد وتغيير مهنتها 

وقالت نبيلة عبيد في إحدى لقاءاتها التلفزيونية مع الفنان سمير صبري، إنها كانت تتمنى منذ صغرها أن تكون ممثلة وهو ما برز عليها منذ سن صغيرة وفي المدرسة. 

وعرض عليها الفنان سمير صبري تولي مهنة "تصليح السيارات" في برنامجه هذا المساء بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم مها أبو عوف والفنانة لبلبلة وغيرهم. 

نبيلة عبيد أفلام نبيلة عبيد سمير صبري الراقصة والطبال العمة نور

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