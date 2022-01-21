رداء السعوديين لتحمل البرد القارس.. إليسا ترتدي "الفروة" في حفلها بموسم الرياض

أحيت الفنانة إليسا مساء الخميس حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض رغم الأجواء الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة.

وظهرت إليسا على المسرح مرتدية "الفروة" وهو جلباب واسع فوق فستانها الفضي، ويعد رداءا معروفا يرتديه السعوديون لتحمل البرد القارس، ويشبه العباءة ويكون مبطن من الداخل.

وتداول محبو إليسا عبر تويتر فيديوهات من حفلها بموسم الرياض وعلقوا على ملابسها، وتقديمها مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة التي استهلتها بـ"هنغني كمان وكمان"، وغيرها من أغانيها الشهرة.

وتحيي المطربة إليسا حفلات غنائيا بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، لصالح المؤسسة الخيرية لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذي يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

حفلات إليسا في أمريكا

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا - من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عن جولة مكوكية لها في الولايات المتحدة الأمريكية تحيي خلالها 4 حفلات غنائية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب.

وتبدأ الفنانة إليسا جولتها من ولاية تكساس الأمريكية وتحديدًا في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير المُقبل، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

إليسا في موسم الرياض

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.