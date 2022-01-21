"تحاليلي كانت وحشة".. تعافي إنجي علاء زوجة يوسف الشريف من فيروس كورونا

أعلنت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا، بعد حوالي 10 أيام من إعلان مرضها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وكشفت إنجي علاء معاناتها مع إصابتها في منشور جديد لها قائلة:" الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم.. أنا تحاليلي كانت وحشة أوي.. تجلط في الدم والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير.. شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع".

إصابة إنجي علاء

أعلنت الكاتبة إنجي علاء، وزوجة الفنان يوسف الشريف، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتبت إنجي، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “إيجابي كورونا ..يا ريت اي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء.. الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير”.

وتابعت قائلة: “وخلوا بالكم ال rapid test في الأول طلع سلبي والpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي فمحدش يعتمد على الrapid test وربنا يشف كل مريض”.

يذكر أن علقت السيناريست إنجي علاء علي مشاركة زوجها الفنان يوسف الشريف في احتفالية “قادرون باختلاف”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

وكتبت إنجي علاء في تويتة لها، قائلة: “سعدت وتشرفت بمشاركة زوجي الفنان يوسف الشريف في الحفل السنوي لقادرون باختلاف برئاسة وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخورة بالدور الذي تقدمه الدولة من دعم لهم وتعزيز لمشاركتهم الاجتماعية”.

وتابعت: “شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقادرون باختلاف تحيا مصر”.