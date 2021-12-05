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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أشرف عبد الباقي عن احتفالية "قادرون باختلاف": أجمل حاجة جبر الخواطر

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على اشتراكه في احتفالية “قادرون باختلاف”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب أشرف عبد الباقي في تويتة له: “اجمل حاجة في الدنيا جبر الخواطر .. شكرا للاهتمام بالقادرون باختلاف شكرا سيادة الرئيس”.

 

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مصطفى شعبان عن مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف": ليا الشرف

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

 

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقدم مصطفى شعبان فقرة “إنجازات سفراء.. الحلم”، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتوا لي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".

 

وقدمت الفنانة إنعام سالوسة فقرة أخرى، ولكن من خلال تسجيل صوتى لها على الفيلم التسجيلى الخاص بالاحتفالية والذى يحمل اسم “قادرون باختلاف”.

 

وأشاد الحضور بالفيلم التسجيلى الذى جاء معبرا عن هذه القدرات الخاصة ومدى تحديهم للحياة.

 

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقى فقرة “اسأل الرئيس”، والتى جمعت عددا من أصحاب الهمم الذين وجهوا عددا من التساؤلات للرئيس السيسى فى مختلف المجالات.

 

وكان آخر المشاركين الفنان هشام جمال، حيث قدم أغنية "من أول يوم فيه اتولدت" بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

 

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء استماعه لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى على الهواء.

 

وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

 

ورحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس، وبعد مشاركتي رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام".

 

وأضاف عبد الرحمن، خلال احتفالية ذوي الهمم: “نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير، دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب”.

 

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