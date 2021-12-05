صابرين تعلق علي صور ذوي الهمم مع الرئيس السيسي: ربنا يجبر بخاطرك

علقت الفنانة صابرين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام"، علي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال ذوي الهمم باحتفالية “قادرون باختلاف”.

وكتبت صابرين، تعليقا على الصور: “روح ياشيخ ربنا يجبر بخاطرك ويجعل ابتسامتك هي سر المفتاح الذي لا يعلمه الا الله ‎#تحيا_مصر #عبدالفتاح_السيسي #عزيز_مصر”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مصطفى شعبان فقرة “إنجازات سفراء.. الحلم”، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتوا لي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".

وقدمت الفنانة إنعام سالوسة فقرة أخرى، ولكن من خلال تسجيل صوتى لها على الفيلم التسجيلى الخاص بالاحتفالية والذى يحمل اسم “قادرون باختلاف”.

وأشاد الحضور بالفيلم التسجيلى الذى جاء معبرا عن هذه القدرات الخاصة ومدى تحديهم للحياة.

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقى فقرة “اسأل الرئيس”، والتى جمعت عددا من أصحاب الهمم الذين وجهوا عددا من التساؤلات للرئيس السيسى فى مختلف المجالات.

وكان آخر المشاركين الفنان هشام جمال، حيث قدم أغنية "من أول يوم فيه اتولدت" بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء استماعه لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى على الهواء.

وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

ورحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس، وبعد مشاركتي رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام".

وأضاف عبد الرحمن، خلال احتفالية ذوي الهمم: “نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير، دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب”.