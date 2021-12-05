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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان عن مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف": ليا الشرف

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

علق الفنان مصطفي شعبان علي مشاركته في احتفاليه قادرون بإختلاف اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ونشر مصطفي شعبان صور له من داخل الاحتفال، وعلق عليها كاتبًا: “فخور بمشاركتي النهاردة في إحتفالية #قادرون باختلاف في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان ليا الشرف إني أكون وسط القادرون بإختلاف بكل الأمل والطاقة الايجابية والتفاؤل بالمستقبل".

 

وتابع مصطفي شعبان كاتبًا: “انتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل يا ريت كلنا نغير نظرتنا كمجتمع لذوي القدرات الخاصة وإننا نؤمن بقدراتهم ونديهم الفرصة إنهم يثبتوا أنهم ”قادرون على التحدي”.

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أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية " قادرون باختلاف "

واختتم منذ قليل فعاليات احتفالية مبادرة قادرون باختلاف، بحضور الرئيس  عبد الفتاح السيسى  .

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وشارك مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقى وهشام جمال وإنعام سالوسة ضمن احتفالية “قادرون باختلاف”، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مصطفى شعبان فقرة "إنجازات سفراء" الحلم، وتحاور مع عدد من أصحاب الهمم ليتحدث معهم عن أحلامهم وما حققوه الفترة الماضية، وأنهى الفقرة معبرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية قائلا: "أنا فخور إني في الاحتفالية وهؤلاء الأطفال أثبتولي إنهم قدروا يحولوا الإعاقة لطاقة".

بينما قدمت الفنانة إنعام سالوسة فقرة أخرى، ولكن من خلال تسجيل صوتى لها على الفيلم التسجيلى الخاص بالاحتفالية والذى يحمل اسم “قادرون باختلاف”.

وأشاد الحضور بالفيلم التسجيلى والذى جاء معبرا عن هذه القدرات الخاصة ومدى تحديهم للحياة.

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقى فقرة “اسأل الرئيس”، والتى جمعت عددا من أصحاب الهمم الذين وجهوا عددا من التساؤلات للرئيس السيسى فى محتلف المجالات.

وكان آخر المشاركين الفنان هشام جمال، حيث قدم أغنية "من أول يوم فيه اتولدت" بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء استماعه لـ قصص الأطفال والشباب من ذوى القدرات الخاصة، وبكى على الهواء.

وأثناء حديث الرئيس السيسي، مع الشاب عبد الرحمن، من ذوي الهمم، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

وقد رحب عبد الرحمن، شاب من ذوي الهمم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية ذوي الهمم، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس، وبعد مشاركتي رشحتني وزارة الشباب لعدد كبير من الكورسات في الإعلام".

وأضاف عبد الرحمن، خلال احتفالية ذوي الهمم: “نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت أحسن بكتير، دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب”.

 

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