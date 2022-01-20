أخبار الفن| حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى.. أحمد مليح يلماز يجري عملية تحول جنسي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار غير دقيقة حول نقله للمستشفى.

بعد جدل تغيير الأسماء .. الموسيقيين : لن نتراجع عن وقف مغني المهرجانات

أصدرت نقابة المهن المومسيقية بيانًا جديدًا تهيب فيه ببعض المنصات الإعلامية والقنوات إلى تحري الدقة فيما ينشر، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها ممن ليس عضوًا بها أو مصرح له ضمن القائمة التي نشرتها.

يستعدان للزواج| نور عمرو دياب مع خطيبها في السينما

نشر كيران -خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا- صورته مع نور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: «ليلة فيلم مع نور عمرو دياب.. أحبك كثيرًا وممتنًا جدًا لوجودك في حياتي.. ستكونين دائمًا سيدتي المميزة، وسأكون سعيدًا أن أناديكي يوما ما زوجتي»، وظهر الثنائي بعد مشاهدة أحد الأفلام في السينما.

كامل الأنوثة.. أحمد مليح يلماز يجري عملية تحول جنسي

ضُجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التركية، بصور الممثل التركي أحمد مليح يلماز ، يظهر فيها بعد تحوله جنسيًا، ليفاجئ متابعيه.

ليلة مرعبة .. أبطال مسلسل ولهان يسمعون أصوات جن في كواليس التصوير

شهدت إحدى الفيلات الموجودة بالصليبة بمنطقة أبو رواش، التي يتم فيها تصوير مسلسل ولهان ، ليلة مرعبة عاشها أبطال وصناع العمل.