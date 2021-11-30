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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أديل تعلن عن جولة فنية في لاس فيجاس العام المقبل

أديل
أديل

أعلنت المغنية البريطانية أديل عن إقامة جولة فنية غنائية لها في لاس فيجاس العام المقبل، بعد طرحه مؤخرا ألبومها الجديد "30".

ستعرض أديل على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزر بالاس يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الفترة 21 يناير حتى 6 أبريل 2022. 

سيبدأ طرح تذاكر عروض أديل في لاس فيجاس أول ديسمبر المقبل، كما ستشارك أديل في مهرجان هايد بارك في لندن يومي 1و2 يوليو المقبل. 

استضاف مسرح الكولوسيوم الشهير نجوم ومشاهير كبار أبرزهم سيلين ديون والسير إلتون جون ومادونا وماريا كاري وغيرهم، ويتسع لأكثر من 4 آلاف متفرج. 

عودة أديل

ظهرت المغنية البريطانية الشهيرة أديل في حلقة خاصة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري للحديث عن حياتها خلال السنوات القليلة الماضية والتغيير الذي شهدته من فقدان الكثير من وزنها وحتى طلاقها. 

وقالت أديل في مقابلة حصرية مع أوبرا وينفري إنها شعرت بالحرج بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي عام 2018، ومرت بنوبات قلق مرعبة دفعتها إلى تبني نظام تمارين صارم أدى إلى فقدانها وزنا كبيرا خلال عامين.

قدمت أديل عرضا غنائيا  في أمريكا، غنت فيه مجموعة من أعمالها الجديدة وأغانيها الكلاسيكية الشهيرة، بلوس أنجلوس، وحضرته برفقة ابنها الصغير أنجيلو الذي وجهت له رسالة على المسرح معبرة فيها عن شعورها بالتكريم الشديد لحضوره في هذه الليلة. 

كانت تتخلل فقرات الحفل مقاطع من مقابلة أديل مع أوبرا وينفري، التي تم بثها على شاشة cbsالأمريكية المحلية. 

قالت المغنية الشهيرة في حوارها إنها كانت مهووسة بتكوين عائلة طوال حياتها لأنها لم تنحدر من واحدة مماثلة، وتركت منزل والدها وهي في الثانية من عمرها. 

وكشفت عن وعدها لنفسها منذ الصغر، وهو أن يكون لديها الكثير من الأطفال، والبقاء إلى جانبهم طوال الوقت وحاولت تحقيق ذلك لفترة طويلة.

وأوضحت أديل التي تبلغ من العمر 33 عاما، أنها أدركت أن زواجها كان ينهار عندما أجرت اختبارا لشخصيتها مع إحدى المجلات. 

ارتبطت أديل بكونيكي لمدة 8 سنوات، واعترفت فجأة لأصدقائها بأنها ليست سعيدة، ولا تعيش حياتها بالشكل المناسب. 

كانت أديل تأخذ الزواج واستمراريته على محمل الجد لكنها لم تعد كذلك، وشعرت بالحرج بعد زواجها وطلاقها سريعا.

اديل جولة أديل أديل في لاس فيجاس أغاني أديل أوبرا وينفري

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