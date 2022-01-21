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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاجوال.. مريم أمين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

مريم امين
مريم امين

تألقت الإعلامية والفنانة مريم أمين، بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مريم أمين، بإطلالة كاجوال جذابة وهي ترتدي بادى كت ابيض مع قميص باللونين الأبيض والأسود، ونسقت معه ببنطال جينز ممزق وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، واعتمدت على المكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن الإعلامية مريم أمين، شاركت لأول مرة كممثلة ضمن أحداث مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.


 قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر". 


عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب. 


وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

 

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مريم أمين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة إطلالة كاجوال ملوك الجدعنة

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